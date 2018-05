ISTORIE: Recorduri greu de egalat, stabilite de Real in finala Champions League! Al treilea trofeu la rand! DECERNAREA TROFEULUI

Real Madrid se confunda cu Champions League!

Real Madrid a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru a treia oara consecutiv, o premiera, dupa ce a invins-o in finala pe Liverpool cu scorul de 3-1 (0-0), sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Kiev.

Soarta partidei a fost decisa de inspiratia lui Bale (si implicit a antrenorului Zidane), de gafele portarului Karius si poate si de accidentarea lui Salah.

Pentru Real au marcat Karim Benzema (51) si Gareth Bale (64, 83), golul ''cormoranilor'' fiind reusit de Sadio Mane (55).

Real a inceput cu acelasi ''unsprezece'' cu care incepea si finala de anul trecut, o premiera in competitie.



Madrilenii au stabilit mai multe recorduri la Kiev.

Zidane e primul antrenor care castiga trei Champions League la rand.

Bale e primul jucator venit de pe banca ce reuseste sa inscrie doua goluri intr-o finala.

Real Madrid e prima care castiga Champions League de trei ori la rand in noul format. Doar Bayern a mai reusit o performanta asemanatoare in Cupa Campionilor, in anii 70.

Marcelo l-a egalat pe Iniesta cu trei assist-uri in finalele Champions League.

Cristiano Ronaldo e primul jucator care castiga 5 Champions League!