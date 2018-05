Toata lumea l-a luat la tinta pe Ramos, dar nimeni nu l-a vazut pe Marcelo! GESTUL SUPERB facut de fundasul Realului in finala | VIDEO

Presa internationala si toti iubitorii fotbalului au pus tunurile pe sergio Ramos dupa interventia care l-a scos din joc pe Salah, insa nimeni nu a observat gestul facut de Marcelo.

In prima repriza, fundasul Realului l-a felicitat pe pustiul Alexander-Arnold la finele unei faze in care brazilianul s-a recunoscut invins. Marcelo a incercat sa-l depaseasca pe tanarul fundas al lui Liverpool, dar nu a putut trece de el. Dupa ce Alexander-Arnold a respins mingea in afara terenului si a blocat astfel un atac promitator al Realului, Marcelo i-a intins mana mult mai tanarului sau adversar.

Loved this bit of sportsmanship. Trent Alexander-Arnold, playing in the most important match of his young career, makes a crucial tackle on Marcelo. Marcelo congratulates him with a high-five. pic.twitter.com/0MvXLt7HjI