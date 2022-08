Clubul patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite l-a transferat pe tânărul portar Jude Smith (19 ani), de la East Fife, echipă din eșalonul al patrulea din Scoția!

Goalkeeper-ul a semnat un contract valabil pe doi ani cu cei de la Newcastle, potrivit site-ului oficial al ”coțofenelor”.

„Am jucat part-time la East Fife în sezonul trecut, deci este o oportunitate grozavă pentru mine să joc full-time la Newcastle! Este o șansă incredibilă pentru mine să merg și să-mi dezvolt cariera î continuare”, a spus Smith, potrivit site-ului lui Newcastle.

