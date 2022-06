Suma cheltuită de ”cel mai bogat club din lume” pentru primele trei transferuri din această vară

Clubul patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite are planuri mari, după ce a scăpat de retrogradare în sezonul precedent. ”Coțofenele” vor să construiască o echipă care să se bată la primele locuri în Premier League.

Experimentatul Nick Pope (30 de ani) a fost primul transfer al verii la Newcastle. ”Coțofenele” au profitat de retrogradarea celor de la Burnely și l-au cumpărat pe portarul englez pentru 11,5 milioane.

Campania de transferuri a continuat cu tânărul fundaș olandez Sven Botman (22 de ani), de la Lille, pentru care Newcastle a plătit 37 de milioane de euro.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!

⚫️⚪️