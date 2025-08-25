Împrumutat de Manchester City la Everton după patru ani în care nu s-a ridicat la nivelul celor 117.5 milioane de euro plătite pentru transfer, Jack Grealish (29 de ani) a arătat duminică, în direct pe VOYO, că mai are multe de spus în fotbalul englez. Mijlocașul ofensiv a oferit două pase decisive în victoria "caramelelor" cu Brighton, scor 2-0, și a cules aplauze la scenă deschisă din partea fanilor formației din Liverpool.

Starul de 117 milioane de euro dă semne de revenire. I-a încântat pe fanii care l-au aplaudat la scenă deschisă

Debutul lui Grealish în fața noilor săi suporteri, produs la primul meci din istorie pe "Hill Dickinson Stadium", a fost cum nu se poate mai bun pentru fostul superstar din Premier League. Titularizat în premieră de David Moyes după ce a prins doar 20 de minute cu Leeds în etapa de debut, a ieșit la rampă devreme în prima repriză, le-a oferit coechipierilor două pase decisive, a fost votat cel mai bun jucător al meciului și a primit un standing ovation din partea celor aproximativ 50.000 de spectatori prezenți duminică după-amiază la partida cu Brighton.

Grealish, restartat: "Iubesc fotbalul și am arătat asta!"

O centrare perfectă pentru Iliman Ndiaye la golul de 1-0 și o minge așezată inspirat pentru Garner la reușita de 2-0 au condimentat o evoluție excelentă a fostului internațional englez. O versiune nouă a lui Grealish, care a adus aminte de omul care făcea furori la Aston Villa și de primele meciuri la Manchester City. Și două pase de gol, atâtea câte adunase în ultimele 40 de meciuri jucate sub comanda lui Pep Guardiola!

Lui Grealish i-a luat puțin să culeagă etichete precum "fotbalist special" din partea fanilor lui Everton, iar finalul meciului l-a găsit vorbind despre cum a redescoperit, în câteva zile, dragostea pentru fotbal într-un oraș care i-a oferit schimbarea așteptată și care începe să-l iubească de la primele driblinguri:

"E greu de explicat când pleci de la Manchester City. Dar Everton e un club mare, cu o bază mare de fani minunați. Când am venit aici, mi-am propus din nou să mă bucur de fotbal, pentru că în ultimii ani nu am mai iubit fotbalul așa cum o făceam înainte. Iubesc fotbalul și cred că evoluția mea de azi a arătat asta!

Sunt aici de zece zile și am iubit fiecare clipă care a trecut. Toți m-au primit bine, managerul (n. red - David Moyes) a fost senzațional cu mine. M-a făcut să mă simt dorit, Everton e locul în care am vrut să fiu și sper că împreună vom reuși lucruri memorabile", a puntat Grealish, la interviul acordat după Everton - Brighton 2-0.

28 de milioane de euro e cota de piață a lui Jack Grealish, fotbalist evaluat la 100 de milioane de euro în mai 2021.

