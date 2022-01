Primul star din fotbal care refuză oferta miliardarilor de la Newcastle

Acționariatul ”coțofenelor” vrea să facă tot posibilul pentru a evita retrogradarea în acest sezon. Kieran Trippier (31 de ani) este cel care a deschis lista impresionantă de achiziții a clubului în această iarnă. Șefii l-au dorit și pe golgheterul Andrea Belotti.

Surprinzător, italianul care evoluează la FC Torino a refuzat oferta venită din partea lui Newcastle, cel mai bogat club din lume, și va deveni liber de contract în vară.

Newcastle a vrut să aducă un atacant în această perioadă de mercato și a fost cu adevărat interesată de serviciile lui Belotti, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Andrea #Belotti is set to leave #Torino as free agent in summer. The italian striker has turned down #Newcastle’s bid. #Magpies were really interested in signing him. #transfers #NUFC