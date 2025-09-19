De la Merseyside Derby la confruntarea greilor de pe Old Trafford și până la bătălia pentru supremație dintre Arsenal și Manchester City, microbiștii au parte de un adevărat festin fotbalistic.

Oferta pentru meciurile etapei din Premier League!

Bătălia de pe Merseyside

Anfield găzduiește al 247-lea episod din cea mai veche rivalitate locală a Angliei. Iar Liverpool vine cu moralul ridicat. Campioana en-titre a câștigat toate cele 4 meciuri din campionat, multe prin goluri marcate pe final, semn că spiritul „never give up” trăiește intens sub Arne Slot.

De cealaltă parte, Everton își dorește să rupă blestemul derby-urilor pierdute. David Moyes are un lot solid și o apărare greu de spart, dar istoria recentă îi dă puține motive de optimism. Everton are doar 2 victorii în ultimele 29 de derby-uri cu Liverpool.

Două echipe, aceeași nevoie de puncte

Old Trafford fierbe și Ruben Amorim e deja sub presiune după un start modest, cu doar 4 puncte în 4 etape și o umilință recentă în derby-ul cu City (0-3). Criticat pentru filosofia sa rigidă, portughezul caută disperat un succes de moral.

Chelsea vine neînvinsă în campionat, dar rănită după înfrângerea cu Bayern în Champions League. Enzo Maresca promite un fotbal ofensiv, iar Joao Pedro, omul momentului pe Stamford Bridge, visează să facă diferența și pe „Teatrul Viselor”.

Titlul trece pe aici

Un duel care ar putea cântări greu în lupta pentru titlu. Arsenal vine după o victorie convingătoare în Champions League și un parcurs solid în Premier League, fiind încă în căutarea titlului după ani de așteptare.

Manchester City, campioana din 2023, caută constanța. După luni întregi cu prestații oscilante, Guardiola și-a văzut echipa câștigând derby-ul cu United și învingând Napoli, dar jocul rămâne uneori lipsit de strălucire. Pentru Haaland și compania, deplasarea de pe Emirates e testul suprem al acestui început de sezon.

