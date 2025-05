Khaldoon Al Mubarak a recunoscut faptul că vara trecută clubul nu a dus o campanie suficient de "agresivă" pe piaţa de transferuri. Președintele echipei a mărturisit că ar fi trebuit să facă mai mult pentru a-şi întări echipa înaintea debutului sezonului.

Contractul în valoare de 30,8 milioane de lire sterline semnat cu Savinho şi revenirea lui Ilkay Gundogan au fost singurele reuşite, vara trecută, în ce priveşte transferurile, iar atacantul Julian Alvarez s-a numărat printre cei care au plecat de la echipă.

"Acest an este încă un an în care trebuie să privesc în urmă, la vara trecută, când ar fi trebuit să fim mai agresivi în unele schimbări pe care trebuia să le facem. Nu am făcut acest lucru şi tocmai asta ne-a costat în acest an", a declarat Khaldoon Al Mubarak.

Obiective clare înaintea noului sezon



Debutul dezamăgitor de sezon al lui City a obligat clubul să intre pe piaţa de transferuri în luna ianuarie şi să-i aducă pe Omar Marmoush, Abdukodir Husanov, Vitor Reis şi Nico Gonzalez pentru un preţ cumulat de 172 de milioane de lire sterline.

Reconstrucţia echipei va continua în această vară, sperând să facă îmbunătăţiri înainte de debutul Cupei Mondiale a Cluburilor, primul meci al lui Manchester City fiind pe 18 iunie.

"Am început deja să reconstruim această echipă în luna ianuarie. În mod normal ne place să ne facem treaba în cursul verii şi doar în caz de urgenţă, dacă apare vreo urgenţă, trecem şi facem achiziţii în ianuarie.

Am identificat limpede care sunt ţintele noastre, pe ce posturi joacă şi ştim care este prima prioritate, precum şi opţiunea a doua. Şi ne vom îndrepta sper achiziţiile noastre, (...), iar obiectivul nostru este să încercăm să fim pregătiţi cu noua formulă de echipă pentru Cupa Mondială a Cluburilor.

Vom reveni. (...) Vom începe pregătirea şi ne vom pregăti pentru noul sezon. Vă pot asigura de faptul că acest club va face tot posibilul să revină la standardele pe care ştim cu toţii că le putem atinge şi pe care ştim că le vom obţine", a declarat oficialul clubului.