Atacantul argentinian a fost adus de Manchester City de la Atletico Madrid, în iulie 2011, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.
Aguero a devenit o legendă a „cetățenilor” în urma celor zece sezoane jucate în partea albastră din Manchester.
Momentul care l-a consacrat pe Aguero în istoria Premier League
Pe lângă cele 184 de goluri marcate în Premier League, Aguero este reamintit pentru un moment care l-a consacrat în istoria campionatului Angliei.
Este vorba despre golul reușit de atacantul argentinian în ultimul meci al sezonului 2011/2012 din Premier League, Manchester City - QPR 3-2.
„Cetățenii” aveau nevoie de victorie pentru a-și asigura titlul în Anglia, iar QPR le-a pus probleme serioase, astfel că în minutul 90 erau conduși cu 2-1 de micuța formație londoneză.
Golul lui Edin Dzeko din minutul 90+2 a egalat scorul, dar Manchester City avea nevoie disperată să câștige, pentru că rivala Manchester United s-a impus cu 1-0 în duelul cu Sunderland și se afla pe primul loc cu 89 de puncte.
Atunci a venit momentul, momentul care l-a transformat pe Aguero din jucător, în legendă! La ultima fază a partidei Mario Balotelli a trimis o minge în lateralul careului, iar Sergio Aguero a șutat cu toată puterea către colțul scurt, aducându primul titlul a lui Manchester City din nou eră.
Golul a fost urmat de celebra formulare a comentatorului britanic Martin Tyler: „Aguerooooo!”.