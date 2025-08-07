VIDEO EXCLUSIV Agueroooo! | Momentul de poveste oferit de Aguero! Atacantul care a intrat în istoria Premier League (VOYO)

Sergio Aguero este unul dintre jucătorii emblematici ai Premier League.

Premier League, cel mai tare campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO. Sport.ro îți aduce cele mai tari momente și cei mai tari jucători din campionatul Angliei.

Atacantul argentinian a fost adus de Manchester City de la Atletico Madrid, în iulie 2011, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

Aguero a devenit o legendă a „cetățenilor” în urma celor zece sezoane jucate în partea albastră din Manchester.

Momentul care l-a consacrat pe Aguero în istoria Premier League

Pe lângă cele 184 de goluri marcate în Premier League, Aguero este reamintit pentru un moment care l-a consacrat în istoria campionatului Angliei.

Este vorba despre golul reușit de atacantul argentinian în ultimul meci al sezonului 2011/2012 din Premier League, Manchester City - QPR 3-2.

„Cetățenii” aveau nevoie de victorie pentru a-și asigura titlul în Anglia, iar QPR le-a pus probleme serioase, astfel că în minutul 90 erau conduși cu 2-1 de micuța formație londoneză.

Golul lui Edin Dzeko din minutul 90+2 a egalat scorul, dar Manchester City avea nevoie disperată să câștige, pentru că rivala Manchester United s-a impus cu 1-0 în duelul cu Sunderland și se afla pe primul loc cu 89 de puncte.

Atunci a venit momentul, momentul care l-a transformat pe Aguero din jucător, în legendă! La ultima fază a partidei Mario Balotelli a trimis o minge în lateralul careului, iar Sergio Aguero a șutat cu toată puterea către colțul scurt, aducându primul titlul a lui Manchester City din nou eră.

Golul a fost urmat de celebra formulare a comentatorului britanic Martin Tyler: „Aguerooooo!”.

Cifrele lui Aguero în tricoul lui Manchester City și retragerea

Sergio Aguero a adunat 390 de meciuri în tricoul lui Manchester City, în care a reușit 260 de goluri și 65 de pase decisive.

Jucătorul emblematic al „cetățenilor” a părăsit Etihad Stadium după zece sezoane și a semnat liber de contract cu Barcelona, pentru care a bifat doar cinci partide pentru că a fost nevoit să se retragă la finalul anului 2021, din cauza unor probleme cardiace.

