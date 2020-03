Mesaj emotionant transmis de Jurgen Klopp catre fanii din intreaga lume! Ce ii indeamna antrenorul in plina pandemie de coronavirus

Managerul lui Liverpool a publicat un mesaj catre fani.

Toate competitiile din Anglia au fost suspendate oficial pana cel putin pe 4 aprilie din cauza pandemiei de Covid-19, iar Jurgen Klopp a transmis un mesaj catre fanii fotbalului din intreaga lume.

"Nu cred ca este un moment in care gandurile unui antrenor de fotbal sunt importante, dar inteleg faptul ca suporterii vor sa auda lucruri despre echipa si voi face asta.

In primul rand, si cel mai important, fiecare dintre noi trebuie sa facem orice pentru a ne proteja unul pe celalalt. Asta ar trebui sa se intample oricand in viata, dar in acest moment conteaza mai mult ca niciodata.

Asa cum am spus anterior, fotbalul pare ca este cel mai important lucru dintre cele mai neimportante lucruri. Astazi, fotbalul si meciurile de fotbal nu mai sunt importante deloc. Bineinteles ca nu ne place sa jucam in fata tribunelor goale, dar daca asta ajuta ca macar un om, unul singur, sa fie sanatos, noi nu vom fi impotriva.

Virusul a aratat ca a fi implicat in fotbal nu iti ofera imunitate. Catre toti rivalii nostri care sunt afectati sau vor fi afectati, voi sunteti in gandul si in rugaciunile noastre. Mesajul catre suporterii nostri este doar despre a fi bine. Puneti sanatatea mai presus de orice si aveti grija unul de celalalt!", au fost cuvintele lui Klopp, postate pe pagina oficiala a celor de la Liverpool.