Lovitură pentru Tottenham! Unul dintre jucătorii de bază s-a accidentat: „Lipsește 4-5 săptămâni!” 

Echipa lui Ange Postecoglou are trei victorii consecutive în campionat în ultimele meciuri și ocupă, în prezent, locul 4 în clasament. Tottenham a reușit să obțină rezultate pozitive, în ciuda faptului că în acest sezon s-a confruntat cu mari probleme cu accidentările.

Postecoglou a primit o veste extrem de proastă înainte de meciul cu Brighton, echipa lui Roberto De Zerbi, pierzând un jucător extrem de important pentru o perioadă lungă de timp.

Campionul mondial cu Argentina, Cristian Romero (25 ani), a fost titular indiscutabil în echipa lui Tottenham în acest sezon. Fundașul a fost unul dintre oamenii-cheie ai lui Postecoglou, însă s-a accidentat, iar antrenorul a confirmat că absența va fi de minimum o lună.

????⚪️ Bad news for Tottenham. Cristian Romero will be out for 4-5 weeks due to hamstring injury.

“Romero had a scan and he's got a hamstring strain. We're looking at four to five weeks with him”, Postecoglou confirms. pic.twitter.com/EXeTqFpmqU