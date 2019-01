Kuyt se intoarce pe Anfield! Va fi alaturi de fostii sai colegi de la Liverpool! Fanii sunt in extaz!

Olandezul Dirk Kuyt revine pe Anfield, insa nu va semna un nou contract cu Liverpool, pentru ca s-a retras in vara anului 2018. Quick Boys este ultima echipa la care Kuyt a evoluat, formatie din liga a 4-a olandeza.

Atacantul care a marcat 71 de goluri in 285 de meciuri pentru Liverpool se intoarce pe Anfield pe 23 martie, pentru un meci caritabil contra legendelor lui AC Milan. Partida va trezi multe amintiri pentru fanii ambelor echipe, amintind de finala memorabila din 2005, an in care englezii au cucerit trofeul Uefa Champions League.

Alaturi de Kuyt vor mai juca Daniel Agger, Jamie Carragher, Jerzy Dudek, Robbie Fowloer, Luis Garcia si multi altii, in timp ce pentru AC Milan vor evolua Gennaro Gattuso, Kaka, Paolo Maldini sau Andrea Pirlo.

???? @Kuyt is the latest star name to be confirmed for our Legends' charity match with @acmilan.

???? Get ready for another memorable day at Anfield.