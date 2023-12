Chiar înainte de pauză, Jurgen Klopp a fost forțat să facă o schimbare după ce un jucător s-a accidentat. Este vorba despre grecul Konstantinos Tsimikas, care nu a mai putut continua partida după ce s-a ciocnit chiar de... antrenorul său.

În minutul 33, Konstantinos Tsimikas, fundașul stânga al lui Liverpool, a încercat să oprească un atac al lui Arsenal, însă a fost împins de Bukayo Saka. Cum acțiunea s-a petrecut chiar lângă banca tehnică a lui Liverpool, fundașul grec a fost aruncat direct în antrenorul său, Jurgen Klopp, care s-a prăbușit și el pe gazon.

Acuzând dureri la nivelul umărului, grecul a cerut să fie schimbat, iar acum a venit și verdictul: ruptură de claviculă, scrie GOAL.com.

Este vestea pe care Jurgen Klopp nu a vrut să o audă, pentru că titularul pentru postul de fundaș stânga, Andrew Robertson, este și el accidentat, astfel că antrenorul lui Liverpool va fi nevoit să improvizeze pentru următoarea partidă din campionat.

