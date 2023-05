Guardiola, un car de nervi: Haaland nu l-a ascultat, Gundogan a ratat penalty-ul, iar City a luat gol

Ilkay Gundogan a reușit o dublă în prima repriză, în ambele ocazii fiind servit de Riyad Mahrez, în minutele 19, respectiv 27. Totuși, finalul de meci a fost tensionat, iar Manchester City a tremurat pentru cele trei puncte.

"Cetățenii" au primit un penalty pe final, iar cel care a executat în minutul 84 a fost Ilkay Gundogan. Mijlocașul german a trimis în bară, iar Leeds a înscris la faza imediat următoare pentru 2-1, prin Rodrigo.

Pep Guardiola a fost foarte nervos după ratarea lui Gundogan, iar mai mulți reporteri prezenți pe Etihad susțin că antrenorul lui Manchester City i-a reproșat lui Erling Haaland faptul că l-a lăsat pe german să execute penalty-ul. Cel mai probabil, norvegianul a făcut acest gest pentru a-i da șansa colegului său de a-și trece în cont o triplă.

"Tu trebuie să bați!", i-ar fi strigat Guardiola lui Haaland în mai multe rânduri.

