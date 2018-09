Gest INCREDIBIL! Un jucator de 100 de milioane a fost surprins curatand WC-uri intr-o moschee! Imaginile care fac inconjurul planetei

Starul lui Liverpool Sadio Mane a fost surprins in timp ce curata toalete in moscheea unde merge de obicei sa se roage. Clipul a ajuns pe net si a fost redistribuit de zeci de mii de fani.

Senegalezul, un musulman practicant, e intr-o forma senzationala de la startul sezonului. A marcat deja de 4 ori in cele 4 meciuri jucate de Liverpool in campionat.



After the game against Leicester, Sadio Mane spent his night cleaning his local mosque's toilets. RESPECT!pic.twitter.com/bKPzr1Y6Al