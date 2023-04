Partida de la Londra a oferit un moment inedit cu câteva minute înainte de start. Cei doi antrenori italieni, Cristian Stellini și Roberto De Zerbi, și-au făcut apariția în apropiera băncilor de rezerve și a urmat un schimb de replici.

În imaginile prezentate de presa engleză, De Zerbi merge să dea mâna cu Stellini, apoi începe să îi transmită câteva lucruri pe un ton care nu părea prea amical. Antrenorul lui Tottenham nu a părut să nu înțeleagă la ce se referă conaționalul său.

A fiery start to Spurs v Brighton ????

Roberto De Zerbi with some strong words for Tottenham's interim boss Cristian Stellini after the pre-match handshake! ????

Stream #PLGoalRush LIVE, or on demand after, here ???? https://t.co/otj7WlGm6Y#OptusSport #PL pic.twitter.com/oxpEjcLjCi