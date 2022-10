În minutul 49 al partidei de pe Old Trafford, Newcastle a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea propriului careu, iar fundașul Fabian Schar i-a pasat în spate portarului Nick Pope pentru a executa.

Cristiano Ronaldo, aflat în fața lui Nick Pope, a considerat că Newcastle a executat deja, așa că s-a repezit să ia mingea și a trimis în poarta goală.

Totuși, arbitrul meciului nu a validat reușita, cel mai probabil considerând că goalkeeper-ul lui Newcastle trebuia să fie executantul și nu apucase să atingă balonul.

Ronaldo nu a acceptat decizia arbitrului și a mers imediat la arbitru, alături de colegi, pentru a-i cere explicații. Decizia centralui s-a menținut, iar starul portughez a văzut și un cartonaș galben pentru proteste.

"Ronaldo susține că mingea a fost jucată. Înțeleg la ce se referă după ce am văzut reluarea, dar arbitrul ar fi trebuit să fie tare curajos pentru a valida golul", a spus Simon Stone, reporter BBC, pe Twitter.

