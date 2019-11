Englezii vor o SCHIMBARE RADICALA a VAR: echipele de top din Premier League cer introducerea sistemului din tenis

Cluburile din Premier League vor sa schimbe radical sistemul VAR.

O sedinta la care vor participa reprezentantii celor mai puternice cluburi din Premier League va avea loc saptamana viitoare pentru a discuta schimbarea sistemului VAR. Mai exact, cluburile cer introducerea unui "challenge" asa cum este in tenis.

Potrivit The Telegraph introducerea sistemului din tenis ar presupune ca fiecare antrenor sa aiba dreptul la 3 "challenge-uri" pe durata celor 90 de minute. Jurnalistii englezi sustin ca, potrivit surselor lor, liga engleza de fotbal s-ar opune unei astfel de initiative pentru ca astfel s-ar lungi si mai durata unui meci. In plus, daca antrenorii ar avea la dispozitie cele trei "challenge-uri" ar putea opri o faza de joc pentru a opri un atac advers sau pentru a comunica propriei echipe o schimbare tactica urgenta.

In Premier League mai exista si o alta tabara. Cea a cluburilor care vor suspendarea VAR pana cand sistemul va fi pus la punct 100%.