E OFICIAL! Hakim Ziyech pleaca de la Ajax cu destinatia Premier League! Clubul a facut anuntul 

Mijlocasul va parasi campionatul olandez.

Hakim Ziyech, in varsta de 26 de ani, a fost transferat de Chelsea de la Ajax Amsterdam si se va alatura echipei din Premier League in vara, au anuntat londonezii pe site-ul oficial.

Suma transferului se ridica la 40 de milioane de euro, insa poate creste cu inca 4 milioane de euro in functie de bonusurile care vor fi incluse in contract.

Marocanul cotat la 50 de miliaone de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com are 8 goluri si 21 de pase decisive pentru Ajax in acest sezon, fiind dorit de marile cluburi din Europa, desi mai avea contract cu olandezii pana in 2022.