E gata! Mo Salah a luat decizia esențială pentru cariera sa

Potrivit The Times, Mo Salah, jucătorul lui Liverpool, și-ar fi dat acordul să-și continue cariera pe Anfield Road. Deși a planat mult timp incertitudinea în privința viitorului formidabilului jucător din Egipt, se pare că Jurgen Klopp își poate configura planul de bătaie cu Salah element determinant.

Fotbalistul cotat la 100 milioane de dolari va avea un salariu de 400.000 de lire pe săptămâna, aproximativ 20 milioane de euro pe an, "reper" care-l transformă în cel mai bine plătit jucător din istoria clubului din orașul celebrilor The Beatles. Salah are un început de sezon la turație maximă. A marcat 12 goluri și a oferit până acum 11 pase decisive.

Manchester - Liverpool, duminică, de la 18:30

Liverpool ocupă locul secund în Premier League, cu 18 punct după opt runde. Lider e Chelsea, deținătoarea Champions League, cu 19 puncte după opt etape.

Mo Salah și colegii lui vor juca duminică, de la ora 18:30, în deplasare cu Manchester United, în derby-ul etapei a noua din Premier League.