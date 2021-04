Dezvaluiri socante: capitanul unei echipe din Anglia a fost gasit spanzurat in camera de hotel! Dezvaluiri cutremuratoare

Un nume cunoscut din fotbalul britanic si-a luat viata intr-o camera de hotel.

Lee Collins, capitanul lui Yeovil Town, echipa aflata acum in liga a 5-a din Anglia, a murit pe 31 martie. Dezvaluiri din ancheta arata ca fundasul de 32 de ani a fost gasit spanzurat intr-o camera de la Lanes Hotel din West Coker, in apropiere de Yeovil.

Procurorul Ben Batley a explicat: "Lee nu a fost la antrenament pe 31 martie. Am facut cercetari la hotel si l-am gasit spanzurat intr-o camera. Cauza mortii a fost confirmata in urma autopsiei".

Collins si-a inceput cariera la Wolverhampton Wanderers, apoi a trecut pe la Hereford, Port Vale, Barnsley, Shrewsbury, Northampton, Mansfiend sau Forest Green, inainte sa ajunga la Yeovil, in 2019. Fotbalistul are sute de prezente in ligile inferioare din Anglia.