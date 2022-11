Așteptând să primească o pasă din partea lui Garnacho, la scorul de 3-1 pentru Aston Villa, Ronaldo a fost vizibil iritat de faptul că era marcat strâns de Tyrone Mings (29 de ani).

Cei doi s-au îmbrâncit preț de câteva secunde, iar colegii au intervenit pentru a-i despărți.

Erik ten Hag, dezamăgit după înfrângerea de pe Villa Park: „Nu am fost suficient de buni”

Ronaldo and mings fighting on the pitch ????????????pic.twitter.com/mL5tWssczI