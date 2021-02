City e MONSTRUOASA! Are 18 victorii la rand! A facut in 2021 mai multe puncte decat Liverpool, Tottenham si Arsenal la un loc. AICI: ce s-a intamplat la 1-0 cu Arsenal

City se distanteaza de rivale etapa dupa etapa!

Milioarii lui Guardiola au ajuns la 18 victorii consecutive dupa 1-0 pe Emirates cu Arsenal. City a rezolvat repede meciul. Sterling a marcat in minutul 2. A fost suficient pentru inca 3 puncte, care o aduc pe City tot mai aproape de al 3-lea titlu in 4 ani.



City are acum 10 puncte avans fata de locul 2, ocupat de Leicester. Criza se simte tot mai tare pentru Liverpool si Tottenham. Campioana are 4 infrangeri la rand, in timp ce Spurs a cedat in 4 dintre ultimele ei 5 meciuri, inclusiv duminica, pe terenul lui West Ham (1-2).



In 2021, City a strans 33 de puncte. Are mai multe decat au reusit sa adune Liverpool, Tottenham si Arsenal impreuna: 31!

Clasamentul din Premier League: