Arsenal si-a ales antrenorul de la o rivala din Premier League! Guardiola si-a dat acceptul

In pole position sa o preia pe Arsenal e fostul capitan al 'tunarilor', Mikel Arteta! Acum secund al lui Pep Guardiola, Arteta e considerat de conducere cea mai buna varianta pentru noul Arsenal. Catalanii de la Sport scriu ca Arteta a avut deja o intalnire cu Guardiola, in care i-a cerut acceptul pentru a negocia cu fosta sa echipa. Pep nu s-a opus, astfel ca numirea lui Arteta poate fi o chestiune de zile.

The Sun anunta ca si Thierry Henry ar avea sanse sa-i ia locul lui Wenger. Presedintele Gazidis ar fi programat o intalnire cu Henry in zille urmatoare.

"Arteta are toate calitatile pentru a fi antrenor la Arsenal. A fost un lider, e pasionat si cunoaste clubul. Stie ce e important pentru Arsenal, a fost capitan, de ce sa nu-l vad antrenor?", a comentat Wenger pentru BeIn, intrebat de posibilitatea ca Arteta sa fie alesul pentru gigantul din nordul Londrei.

Arteta, 36 de ani, a jucat la Arsenal intre 2011 si 2016. In cariera a mai trecut pe la Barcelona, PSG, Rangers, Sociedad si Everton.



Pep Guardiola, Txiki Begiristain and Mikel Arteta have met in the last few hours to discuss Arteta's future. Pep and Txiki gave him the OK to take over at Arsenal and he is expected to be appointed soon. [SPORT] pic.twitter.com/9y2JiHhKqp