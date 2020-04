BRAEKING NEWS: Finalul sezonului de Premier League poate avea loc in China! Anunt de ultima ora

Englezii se gandesc sa fuga in tara de unde a pornit pandemia!

Un sef de club a dezvaluit pentru The Athletic ca liga engleza a primit mai multe propuneri de a incheia actualul sezon in China! Varianta va fi discutata azi intr-o videoconferinta la care vor participa toti sefii de cluburi din Premier League.

Oficialul cu care a discutat The Athletic se opune categoric mutarii campionatului in Asia. China a fost prima tara lovita de coronavirus, dar pare sa fie printre putinele care controleaza virusul in acest moment.

"Tot apare varianta China. Pentru mine, nu are logica. E o propunere nebuna si cred ca va fi respinsa. Daca Premier League s-ar relua intr-o alta parte a lumii, cred ca am fi linsati", a spus sursa The Athletic.

Marea parte din cluburi pun insa o presiune uriasa ca toate meciurile campionatului sa se joace, astfel incat sa nu se pierda niciun ban din drepturile TV.

UEFA a permis mutarea termenului limita pentru incheierea ligilor nationale si a anulat toate partidele intre tari care ar fi trebuit sa aiba loc in iunie. Chiar daca Premier League s-ar relua in iulie, sefii de cluburi vor ca partideie sa se joace conform ordinii deja stabilite a etapelor, pana la final.

In cazul in care Premier League nu s-ar incheia, echipele ar pierde nu mai putin de 800 de milioane de euro.