Breaking news! Premier League sa pregateste sa renunte la VAR dupa reluarea campionatului! Care este motivul din spatele deciziei

Federatia Engleza de fotbal aproape a ajuns la decizie in ceea ce priveste arbitrajul video dupa reluarea campionatului. Oficialii Federatiei vor sa renunte la VAR pe durata acestui sezon, din motive de siguranta.

Premier League este amanata cel putin pana pe 30 aprilie, iar daca in acel moment campionatul se va relua, este de aseptat ca meciurile sa se dispute fara spectatori in tribune. Cei de la Federatia Engleza vor sa renunte la VAR din motive de siguranta. Asistentii video care sunt inghesuiti intr-o camera mica ar fi supusi unui risc prea mare de infectare cu COVID-19, iar acest lucru ar putea duce la renuntarea arbitrajului video pana la sfarsitul sezonului.

Totodata, acest lucru ar insemna si incalcarea directivelor guvernamentale privind distantarea sociala, directive care ar putea intra in vigoare la momentul disputarii meciurilor.

