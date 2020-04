“Taiati-le salariile milionarilor!”. Politicienii, fostii jucatori si fanii s-au coalizat contra fotbalistilor din Premier League

In Anglia s-a iscat un scandal imens, dupa ce fotbalistilor nu li s-au taiat inca nimic din salariile de milioane de lire sterline, dar cluburile cer bani de la stat pentru plata celorlalti angajati.

Fotbalistii din Premier League nu au fost inca de acord sa primeasca mai putini bani, desi competitia este suspendata pe termen nelimitat din cauza Covid-19, iar seful Professional Footballers' Association, Gordon Taylor, care are si el un salariu anual de 2 milioane de lire sterline, i-a sfatuit sa nu semneze nimic pana nu se va intalni cu reprezentantii federatiei. In aceasta perioada, politicieni, fosti jucatori si suporterii au criticat aspru cluburile si fotbalistii pentru ca inca nu au ajuns la un acord pentru micsorarea remuneratiilor, in unele cazuri de zeci de milioane de lire pe sezon, in timp ce alti angajati, mult mai slab platiti, au fost deja trecuti in somaj tehnic sau li s-au taiat salariile cu 20% sau mai mult. Multi i-au indemnat pe fotbalisti sa faca un pas in fata si sa anunte unilateral renuntarea temporara la o parte din bani, in conditiile in care chestiunea devine un cosmar de PR si, in curand, cluburile vor avea probleme care le va pune in discutie insasi existenta.

„Chestiunea expune nebunia economica din spatele fotbalului din Anglia si gaura morala din centrul ei”, a declarat Julian Knight, membru in Comisia pentru Digital, Media and Sport din Parlamentul Britanic, el fiind completat de David Lammy, care crede ca e „criminal ca fotbalistii din Premier League nu au fost de acord mai devreme cu taierile de salarii sau esalonari de plata, in conditiile in care li se cere contribuabililor sa le suporte o parte din salariile celorlalti angajati ai cluburilor”.

Fost fotbalist si actual antrenor, Harry Redknapp spune ca „sunt dezamagit de atitudinea si de tacerea lor. Ma asteptam sa ii ajute voluntar pe ceilalti angajati ai cluburilor, care sunt foarte importanti in activitatea lor, iar cluburile nu ar fi trebuit sa ia banii statului intr-o asemenea situatie grea. Am crezut ca doar cluburile din diviziile inferioare vor cere bani guvernului, nu cele din Premier League, care au bugete mari si isi permit sa treaca peste astfel de perioade grele”.

Cunoscutul om de televiziune Piers Morgan a declarat ca „este scandalos pentru orice club de fotbal, in acest moment, sa reduca salariile personalului clubului, dar nu si pe cele ale fotbalistilor, care sunt platiti cu sume exorbitante”. Pe conturile multor suporteri au aparut mesaje care transmit ca lipsa de empatie a fotbalistilor va duce, dupa trecerea crizei, la scaderea abonamentelor pay-per-view, la tribune mai goale si chiar la boicot din partea fanilor pentru innoirea contractelor mari ale jucatorilor si pentru miliardarii care detin cluburile.