Au aparut noi IMAGINI din camera de hotel a lui Foden si Greenwood! Cum arata BOMBELE care i-au ispitit pe cei doi internationali englezi! Starul lui City, prins in fundul gol :)

Phil Foden si Mason Greenwood, ambii selectionati in nationala Angliei pentru meciurile de Nations League, au incalcat protocolul de siguranta impotriva Covid-19 si au adus fete in camera de hotel din Islanda.

Anglia a jucat sambata in deplasare in Islanda, unde s-a impus cu 1-0. Foden si Greenwood au jucat ambii in victoria englezilor, insa dupa meci au calcat pe bec. Cei doi fotbalisti din Manchester au chemat doua fete in camera de hotel si au fost dati de gol. Postarile facute pe retelele de socializare de catre cele doua fete au scos totul la iveala si s-a iscat un adevarat scandal. Foden si Greenwood au fost exclusi de la antrenamentul Angliei si nu au mai facut deplasarea in Danemarca pentru meciul programat in aceasta seara.

The Sun a facut publice noi imagini din camera de hotel a celor doua staruri ale Angliei, iar in una dintre imagini Foden, fotbalist la Manchester City, apare cu chilotii in vine.

De asemenea, a fost dezvaluita si identitatea celor doua fete care au reusit sa-i ispiteasca: Nadia Gunnarsdottir (20 de ani) si verisoara ei Lara Clausen (19 ani)

Sursa foto: The Sun