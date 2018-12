Asta imaginea finalului de an in fotbal! Asistentul si-a uitat ghetele acasa si a apelat la varianta de avarie! Cum a aparut la meci: FOTO

Partida din League Two, al 4-lea esalon din fotbalul englez, dintre cei de la Tranmere si Morecambe a oferit o faza cu adevarat spectaculoasa! Unul dintre asistenti a realizat cand a ajuns la stadion ca si-a uitat ghetele acasa! Asa ca a ales o varianta inedita!

El a folosit pe tot parcursul meciului pantofii de la costumul cu care venise la partida! Fanii au observat imediat si pozele au devenit virale pe internet!

Cei de la Tranmere au castigat cu scorul de 3-1 si se afla pe locul 8 in clasament, in timp ce Morecambe este doar pe pozitia 20 din 24 de echipe.

The linesman between Tranmere and Morecambe in the football league forgot his boots, so had to run the line in his smart shoes. Highlight of Boxing Day. pic.twitter.com/75zkWJpav8