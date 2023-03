Antonio Conte (53 ani) a avut o ieșire nervoasă la finalul meciului cu Southampton, când Tottenham a condus cu 3-1 până în minutul 74, dar s-au văzut egalați în ultimele 20 de minute. Italianul și-a acuzat jucătorii pentru lipsa de concentrare și le-a reproșat că nu dețin o atitudine de învingători.

Antonio Conte își negociază rezilierea contractului cu Tottenham

Aparent, aceste declarații l-au afectat pe Antonio Conte. Potrivit Telegrah, Tottenham ar urma să se despartă în această săptămână de tehnician.. Conform TeleFootball, în locul italianului, Kane&co. ar urma să fie pregătiți de Ryan Mason, antrenorul secund, până la finalul sezonului.

„Nu sunt obișnuit să văd o astfel de situație. Văd mulți jucători egoiști și nu văd o echipă. Suntem 11 jucători care intră pe teren, văd jucători care nu vor să se ajute unul pe celălalt și nu joacă cu inima.

Se întâmplă asta pentru că așa sunt ei obișnuiți aici, sunt obișnuiți cu asta. Nu joacă pentru ceva important. Nu vor să joace sub presiune, nu vor să joace cu stres. E ușor așa. Asta este povestea lui Tottenham.

Patronul e de 20 de ani aici și nu au câștigat nimic, dar de ce? Până acum am încercat să ascund situația dar acum, nu, pentru că repet, nu vreau să văd ceea ce am văzut astăzi pentru că este inacceptabil și este inacceptabil pentru fani. Ne urmăresc, plătesc bilete și să ai prestația asta e inacceptabil. Trebuie să ne gândim la asta.

Pentru ce putem lupta acum cu atitudinea asta? Cu angajamentul ăsta? Pentru ce? Al șaptelea, optulea loc? Dacă vor să continue așa, pot schimba antrenorul, toți antrenorii, dar situația nu se poate schimba”, a declarat Antonio Conte la finalul meciului.

