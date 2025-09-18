După înfrângerea cu 3-0 în fața lui Arsenal în Premier League, echipa sa a fost eliminată din Cupa Ligii, chiar dacă a condus cu 2-0 în fața lui Swansea, formație din liga secundă.

Ange Postecoglou, „prăpăd“ la noua echipă

Forest părea să aibă meciul sub control după dubla lui Igor Jesus din prima repriză, dar finalul a fost unul dramatic. Cameron Burgess a redus din diferență, iar Zan Vipotnik a egalat în prelungiri.

Când totul părea că merge spre loviturile de departajare, Burgess a lovit din nou în minutul 90+7 și a trimis Swansea în optimile de finală.

„Cred că jucătorii s-au simțit prea confortabil după ce au condus cu 2-0 și am plătit un preț mare pentru asta. Am avut șansa să închidem meciul, dar n-am făcut-o și acum trebuie să ne îmbunătățim jocul”, a declarat Postecoglou, vizibil dezamăgit.

Pentru Nottingham Forest, acesta este al doilea eșec la rând sub comanda australianului, care era liber de contract după despărțirea de Tottenham, echipă la care l-a avut sub comandă și pe Radu Drăgușin. Meciurile din Premier League se văd LIVE și în exclusivitate pe VOYO.

