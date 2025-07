Club Underdog a cedat clubul către investitori din Qatar

Dagenham & Redbridge FC a anunțat transferul fostului internațional englez Andy Carroll. Acesta a evoluat în sezonul precedent la Girondins de Bordeaux, colosul din fotbalul francez care a fost retrogradat în Championnat National 2 (liga 4-a) din cauza problemelor financiare. Atacantul va deține și un pachet de acțiuni minoritar, iar acționarul majoritar va fi un grup de investitori din Qatar. Noul președinte interimar a fost numit Youseph Al Sharif, iar fostul jucător Anwar Uddin a preluat o funcție de director în cadrul clubului.



Qatarezii au preluat recent pachetul majoritar de la Club Underdog, o subsidiară a North Sixth Group, un holding cu acționari din SUA. În ultimii ani, compania americană a preluat administrarea mai multor cluburi, precum Dagenham & Redbridge FC (Anglia / National League South), Campobasso FC (Italia / Serie C), Ascoli Calcio 1898 FC (Italia / Serie C), FC Locarno (Elveția / 2. Liga Interregional, liga a 5-a) și Brooklyn FC (SUA / USL Super League, feminin / USL Championship, masculin).



"Dag & Red" este un club înființat în 1992, prin fuziunea dintre Dagenham FC (1949) și Redbridge Forest (1979), ultima formație, la rândul său, rezultată din unirea echipelor Ilford FC (1881), Leytonstone FC (1886) și Walthamstow Avenue (1900). În sezonul următor, echipa va juca în National League South (liga a 6-a a fotbalului englez), iar arena pe care își dispută meciurile de pe teren propriu este Victoria Road (6.100 de locuri) din orășelul Dagenham, Greater London. Antrenorul echipei este Lee Bradbury (ex- Portsmouth, Manchester City, Crystal Palace, Birmingham City, Sheffield Wednesday, Derby County, Bournemouth, Oxford United), iar prima partidă din noua stagiune va fi contra lui Ebbsfleet United FC, pe 9 august 2025.



Andy Carroll a jucat la Newcastle, Liverpool West Ham și Bordeaux

Andrew Thomas Carroll (36 de ani / 194cm) este născut la Gateshead (Tyne and Wear) și a evoluat de-a lungul carierei la Newcastle United (2006-2007, 2008-2011, 2019-2021), Preston North End (2007-2008), Liverpool (2011-2012), West Ham United (2012-2019), Reading (2021-2022, 2022-2023), West Bromwich Albion (2022), Amiens (2023-2024) și Bordeaux (2024-2025). Are 9 meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a participat la Euro 2012.



În palmares are FA League Cup (2011-2012), o finală de FA Cup (2011-2012), titlul în Championship (2009-2010), Jackie Milburn Trophy (2007), PFA Team of the Year - Championship (2009-2010) și Premier League Goal of the Month (ianuarie 2017). A avut o cotă de piață de 20 de milioane de euro, în 2011, fiind comparat cu legendarii atacanți Alan Shearer și Christian Vieri, dar cariera sa a fost marcată de numeroase acccidentări și acte de indisciplină. Acesta ar avea o avere estimată la 15 de milioane de lire sterline.