Anunt SOC in fotbal! Campionul MONDIAL care se retrage la doar 29 de ani! 

La 23 de ani castiga Cupa Mondiala dupa ce oferea assist-ul in finala, iar la 29 spune adio fotbalului.

Andre Schurrle a debutat in Bundesliga la doar 18 ani, iar in 11 ani de cariera a reusit sa castige o Cupa Mondiala, un trofeu de campion in Premier League, doua Cupe ale Germaniei si o Cupa a Ligii Angliei. Totusi, dragostea sa pentru joc s-a degradat in timp si a ajuns sa se simta tot mai izolat. Intr-un final, conform Der Spiegel, a ajuns la concluzia ca trebuie sa se retraga. A luat decizia dupa ce imprumutul sau de la Borussia Dortmund la Spartak Moscova a expirat in aceasta vara.

Schurrle a marturisit ca decizia a venit ca urmare a unor indelungi analize in urma carora si-a dat seama ca nu ii mai place sa joace fotbal. De asemenea, fotbalistul pretinde ca nu se simtea in largul sau in lumea fotbalului si ca avea senzatia ca este foarte singur.

"Decizia a fost luata in timp. Am simtit ca dezamagirile sunt tot mai profunde, iar momentele de bucurie tot mai rare. Trebuie mereu sa joci un anumit rol ca sa supravietuiesti in lumea fotbalului, altfel risti sa iti pierzi locul de munca si n-o sa primesti altul in schimb", a spus Schurrle pentru publicatia germana.

Fostul jucator al Borussiei a jucat si sub comanda lui Jose Mourinho, pe cand The Special One inca o pregatea pe Chelsea. In editia 2014-2015 a Premier League, Schurrle a jucat de 14 ori pentru albastri, iar apoi a fost vandut la Wolfsburg. Totusi, Mourinho a decis sa il cheme la finalul sezonului pentru a-i oferi o medalie de campion, desi neamtul nu se astepta la asta:

"Jose Mourinho mi-a dat un SMS prin care ma chema la ultimul meci al sezonului si ma anunta ca o sa-mi ofere o medalie. A fost foarte dragut din partea lui. Nu ma asteptam sa ma mai cheme, dupa ce am jucat asa putin", spunea Schurrle atunci pentru BBC.

Andre Schurrle a adunat 420 de meciuri de-a lungul carierei si a inscris 110 goluri.