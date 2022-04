Dezastru pentru Chelsea înaintea duelului cu Real Madrid! Eriksen, a treia reușită în ultimele patru meciuri jucate

Cu doar câteva zile înaintea duelului din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, cu Real Madrid, formația lui Thomas Tuchel a suferit o înfrângere dură, 1-4, pe teren propriu.

Scorul a fost deschis de Rudiger în minutul 48, iar din minutul 50 a început dominația oaspeților care au marcat prin Janelt dublă, Eriksen și Wissa.

După acest rezultat, Chelsea a rămas pe poziția a treia, cu 59 de puncte, în timp ce Brentford s-a depărtat de zona retrogradării, urcând pe locul 14, cu 33 de puncte.

