A apărut explicația! De ce Liverpool nu a primit penalty contra lui City la duelul Doku - Mac Allister

Marea controversă a derby-ului de pe Anfield a fost reprezentată de o fază din minutul 90+9, când Jeremy Doku, extrema lui Manchester City, a părut să îl lovească cu talpa în piept, în propriul careu, pe Alexis Mac Allister. Arbitrul Michael Oliver a așteptat câteva zeci de secunde, iar după o discuție cu cei din camera VAR a hotărât să nu acorde penalty.

Potrivit Sky Sports News, arbitrii din camera VAR au considerat că Liverpool nu trebuia să primească penalty pentru că "Doku a jucat mingea".

În ciuda acestei explicații, nimeni din tabăra lui Liverpool nu a fost de acord cu decizia brigăzii. Jurgen Klopp a spus că "100% a fost fault și galben pentru Jeremy Doku, un penalty pentru toți oamenii de fotbal".

Klopp a fost doar parțial de acord cu această explicație: "Da, Doku lovește mingea, dar reușește acest lucru doar pentru că piciorul său este sus".

Rezultatul de pe Anfield a făcut lupta la titlu din Premier League și mai strânsă. Arsenal și Liverpool ocupă primele două poziții, ambele cu 64 de puncte, în timp ce Manchester Cifty este pe 3, cu 63 de puncte.

