"Zici ca povestesc un film din 007!" Nadia, despre fuga din Romania: "Nu alergati ca va impusca!" Detalii incredibile: ce s-a intamplat cand au prins-o granicerii maghiari

Nadia Comaneci a povestit cu lux de amanunte cum a reusit sa fuga din Romania in 1989.

"Zeita de la Montreal", prima gimnasta care a reusit sa obtina 10-le perfect, a rememorat momentele din 1989. Fuga Nadiei Comaneci din Romania s-a produs cu scurt timp inainte de Revolutia din decembrie 1989 si caderea regimului comunist.

Pentru ca era un star international si considerata un "bun national", Securitatea a ascuns informatiile despre fuga Nadiei.

"Am sarit vreo 7 garduri ghimpate si n-aveam voie sa iesim la sosea pentru ca eram intr-un loc in care nu era picior de om. Cei care conduceau masina au spart un far ca era noapte si au spus: Nu iesiti decat daca vedeti o masină cu un singur far! Zici ca povestesc un film din 007. Nici nu imi vine sa cred. Nici macar nu ma gandeam la pericolele pe care le aveam! La un moment dat ne-au spus 'nu faceti galagie, cand treceti granita nu vorbiti si daca va somează cineva nu alergati ca va impusca!' Dar cred ca noi eram inconstienti de toata chestia asta! Era ideea de a ajunge la final!Era ideea de libertate, cred ca era atat de mare dorinta de libertate incat nu mai conta nimic! Era ori asta ori o viata cum era acasa!", a declarat Nadia Comaneci pentru Antena3.

Nadia a declarat si ca nu si-ar fi dorit sa plece din Romania, insa conditiile din anii '80 plus faptul ca ii fusesera interzise deplasarile dupa fuga lui Bela Karoly au determinat-o sa ia aceasta decizie. Aventura Nadiei putea sa se termine rapid, in Ungaria. Granicerii maghiari i-au oprit grupul la Kiszombor si i-au dus la cel mai apropiat post de politie. Oficialii unguri au vrut sa trimita inapoi o parte dintre cei aflati in grupul Nadiei, dar sportiva noastra s-a opus vehement si in cele din urma intreg grupul si-a continuat drumul spre Austria. O data ajunsa la Ambasada SUA din Austria, Nadia a avut drumul liber: pe 2 decembrie 1989 era la New York.

"La mine s-a complicat dupa ce a ramas Bela in '81, pentru ca mie mi-au sistat toate deplasarile, nu mi s-a parut corect! Dar n-am vrut sa plec niciodata! De ce sa plec? Unde sa ma duc.. de... in lume.. Nu ma vedeam in alta parte, plus ca a fost mai rau pentru mine dupa ce a plecat el! In '84 am fost la Olimpiada din Los Angeles, ceea ce m-a surprins, dar am aflat mai tarziu de la cei care au organizat Jocurile Olimpice ca au cerut ei asta! Au spus 'noi va facilitam anumite lucruri doar daca o aduceti pe Nadia!' Deci am fost o forta acolo pentru ca eu nu plecam nici in Bulgaria!", a mai declarat Nadia pentru sursa citata.