S-a aruncat de la etajul 6 ca sa scape de griji? Drama tinerei CAMPIOANE MONDIALE care a primit LOVITURA dupa lovitura

Australianca Ekaterina Alexandrovskaya si-a pierdut viata la numai 20 de ani in conditii ramase deocamdata incerte.

Presa din Rusia vorbeste de un gest "disperat" al sportivei gasite fara suflare la baza unui bloc din Moscova, primele informatii specificand faptul ca Ekaterina a cazut de la etajul 6 al cladirii.

Alexandrovskaya parea sa aiba o cariera stralucita in patinajul artistic, ea castigand in 2017 titlul mondial la juniori, in proba de perechi, alaturi de australianul Harley Windsor. De altfel, Ekaterina obtinuse si ea cetatenia australiana, in ciuda originilor rusesti, ea avand dreptul sa reprezinte tara de la Antipozi in competitiile internationale.

Revenind la drama petrecuta vineri, nu se stie exact motivul pentru care patinatoarea a picat de la etaj, dar prima varianta luata in calcul este sinuciderea, tinand cont de trecutul zbuciumat al Ekaterinei in viata personala. Astfel, la inceputul acestui an, ea renuntase la cariera profesionista dupa ce a fost diagnosticata cu epilepsie. De asemenea, in ultimii ani s-a confruntat cu cateva episoade depresive, totul pornind probabil de la faptul ca in 2015 si-a pierdut tatal.