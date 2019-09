FABULOS! Romania castiga din nou Campionatul European la tenis de masa! Echipa feminina a Romaniei a castigat finala contra Portugaliei

Romania este prezenta din nou in finala Campionatului European.

UPDATE: Elizabeta Samara a castigat si ea meciul cu Leila Olivera si a castigat Campionatul European de tenis de masa

Echipa feminina a Romaniei de tenis de masa conduce in finala Campionatului European pe Portugalia, scor 2-0. In primul meci al finalei, Bernadette Szocs a castigat impotriva lui Shao Jieni, iar a doua partida a fost castigata de Daniela Dodean in fata lui Yu Fu.

Echipa feminina a Romaniei de tenis de masa s-a calificat in finala Campionatului European dupa ce a invins in semifinale Polonia, scor 3-1. Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Adina Diaconu si Irina Ciobanu sunt sportivele care compun echipa feminina a Romaniei.

Romania este campioana europeana en-titre si are sansa sa-si apere titlul.