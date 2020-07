Primele poze cu fetita de o luna a "FULGERULUI" Usain Bolt. Nimeni nu si-ar fi inchipuit la ce varianta de NUME s-a gandit jamaicanul

Fostul sprinter Usain Bolt (33 de ani) a devenit tatic in luna mai, dar abia acum a dezvaluit numele pe care il va purta fiica sa.

Dupa o relatie de cativa ani cu Kasi Bennett, detinatorul recordului mondial in proba de 100 de metri (9,58 de secunde) a cunoscut bucuria de a fi parinte. In ianuarie, Bolt a anuntat ca partenera sa e insarcinata, iar in mai a venit pe lume primul copil al multiplului campion mondial si olimpic.

Usain Bolt n-a dorit insa s-o prezinte pe micuta intregii lumi inca din primele zile de viata ale acesteia, pastrand secretul si asupra numelui. Ieri, printr-o postare pe Instagram cu ocazia zilei de nastere a lui Kasi (21 de ani), legendarul atlet a "impuscat" doi iepuri dintr-o lovitura.

Astfel, fanii lui Bolt si nu numai pot s-o admire in premiera pe fiica jamaicanului, care a fost botezata, oarecum surprinzator, Olympia Lightning. Daca primul nume e unul destul de des intalnit, Lightning e de fapt porecla (Fulgerul) cu care Usain Bolt s-a mandrit in cariera sa de sportiv.