O mare campioană a României suferă de depresie. "Am ajuns aproape în comă la spital. Insomniile au devenit agresive"

Dana Sofronie, campioană olimpică la Atena, cu echipa de gimnastică, a dezvăluit chinul prin care trece.

Fosta mare gimnastă din Constanța, retrasă în 2005, a avut tăria să mărturisească pe pagina sa de Facebook gravele probleme medicale de care suferă de mult timp.

În ultimii ani, din ce în ce mai mulți sportivi au început să vorbească despre problemele mentale pe care le întâmpină în timpul carierei și după retragere. Pentru Dana Sofronie, componentă a lotului național mai bine de doi ani, viața sa înseamnă și o luptă cu depresia. Constănțeanca a povestit că insomniile nu-i dau pace, iar în prezent este internată la Centrul de Nevroze din Predeal.

Dana Sofronie: "La vârsta de 8 ani au început insomniile"

„Da, sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câțiva ani am reușit să țin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiștilor", și-a început Dana Sofronie cutremurătoarea mărturisire.

Dana Sofronie: "Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital"

"Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului a celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca și a specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive”, a scris Dana Sofronie, pe pagina ei de Facebook.

Dana Sofronie a început gimnastica la vârsta de 4 ani

Dana Sofronie a început gimnastica la vârsta de 4 ani. A fost legitimată la CSȘ Constanța, iar la lotul național a fost pregătită de Octavian Bellu, Mariana Bitang și Lucian Sandu.

E dublă medaliată la JO de la Atena

După ce la Mondialul din 2003 a fost componentă a echipei medaliată cu argint, la JO de la Atena a contribuit la cucerirea aurului la echipe, prin exercițiile valoroase prezentate în finala pe echipe la sărituri, paralele inegale și sol. În concursul pe aparate a obținut argintul la sol, fiind întrecută doar de colega sa, Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică la Atena.

În 2004, la Campionatele Europene, Dana a devenit campioană continentală cu echipa, a cucerit argintul la individual compus, s-a clasat pe locul 6 la bârnă și pe 5 la sărituri. După retragerea din activitate, în 2005, Dana Sofronie și-a terminat liceul și studiile universitare de Educție Fizică și Sport și a devenit antrenoare la CSȘ Constanța.

