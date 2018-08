Larry Nassar, fostul medic al echipei americane de gimnastica, agresat in inchisoare! Avocatii dau vina pe judecatoarea care a dictat sentinta: ultimele cuvinte adresate

Larry Nassar, fostul medic al echipei americane de gimnastica, a fost agresat in inchisoare.

Nassar a primit o pedeapsa uriasa, 175 de ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca a agresat sexual cel putin 265 de victime. De asemenea, fostul medic a fost acuzat si de detinere de imagini pornografice cu minori.



"Nu meritati sa iesiti nicio zi din inchisoare", au fost cuvintele judecatoarei Rosemarie Aquilina atunci cand a dictat sentinta lui Nassar.

Avocatii acestuia sustin ca replica judecatoarei a contribuit la cresterea valului de ura la adresa lui Nassar, iar fostul medic a fost agresat in inchisoarea federala unde isi ispaseste pedeapsa.

"Eforturile judecatoarei Aquilina pentru a-l diaboliza pe medicul Nassar in fata intregii lumi au dat roade. El a fost atacat in tribunalul comitatului Eaton si in inchisoarea federala unde este detinut", au relatat avocatii lui Nassar, fara a oferi detalii in privinta agresiunilor la care a fost supus clientul lor.