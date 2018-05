Acord de 500 de milioane de dolari intre Universitatea din Michigan si victimele doctorului Larry Nassar! Anuntul facut in urma cu putin timp

Universitatea din Michigan (MSU) a anuntat ca a ajuns la un acord sa plateasca 500 de milioane de dolari catre victimele doctorului Larry Nassar. Acesta a pledat vinovat la acuzatiile de hartuire sexuala asupra fetelor si femeilor pe care le trata.

Nassar, 54 de ani, a lucrat zeci de ani la Universitatea din Michigan si a avut si un rol in cadrul echipei de gimnastica a Statelor Unite. Avocatul celor 332 de victime a anuntat la randul intelegerea facuta cu Universitatea din Michigan.

Medaliati cu aur la Jocurile Olimpice Jordyn Wieber, Aly Raisman, Gabby Douglas si McKayla Maroney sunt printre victimele abuzurilor lui Nassar. "Ne pare cu adevarat rau fata de toate victimele si familiile lor pentru ceea ce au trait si admiram curajul necesar pentru a spune povestea.



Recunoastem ca sunt necesare schimbari in campusul nostru si in comunitate pentru a preveni abuzurile sexuale" a declarat Brian Breslin, presedintele comitetului director din cadrul Universitatii din Michigan.

"Sunt foarte fericita ca s-a incheiat totul. Sunt recunoscatoare pentru intelegerea istorica ce recunoaste greutatile suferite de victime. Sunt insa si dezamagita pentru ca s-a ratat o ocazie de a schimba anumite politici" a declarat Rachel Denhollander, prima femeie care l-a acuzat public pe Nassar.

