Imagini HORROR cu doi ciclisti dupa ce a inceput o furtuna de gheata pe traseu! Cum poate arata corpul lor 

Finalul celei de-a doua etape din cursa a fost cu adevarat ingrozitor pentru ciclisti dupa ce au fost nevoiti sa suporte o adevarata furtuna. La finalul etapei a inceput grindina, motiv pentru care ciclistii au fost raniti serios.

Tim Declercq, de la Deceuninck-QuicuStep si Maxime Chevalier de la B&B Vital Concept le-au aratat urmaritorilor urmele violente lasate de grindina pe spatele lor.

#Dauphiné

