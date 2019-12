Explicatia oficiala a WADA dupa decizia SOC: "Rusia a ales sa continue in pozitia sa de inselaciune si negare! Am raspuns in termenii cei mai duri!"

WADA a luat luni o decizie drastica ce vrea sa reprezinte o hotarare model si sa serveasca drept exemplu: a exclus Rusia de la toate evenimentele majore sportive din urmatorii patru ani.

Craig Reedie, presedintele Asociatiei Mondiale Antidoping (WADA), a explicat in cadrul unei conferinte de presa motivele pentru care Rusia a fost sanctionata. Reedie a precizat si ca Rusiei i s-au transmis avertismente pe care a ales sa le ignore.



"De prea mult timp, dopajul rusesc nu mai are nimic in comun cu sportul curat. Incalcarea flagranta a autoritatilor din Rusia a condititilor RUSADA, aprobata de Comitetul Executiv in septembrie 2018, a cerut un raspuns ferm. Asta este exact ce am oferit! Rusiei i s-au oferit numeroase ocazii sa-si faca ordine in casa si sa reintre in comunitatea antidoping globala pentru binele sportivilor si integritatea sportului, dar a ales sa continue in pozitia sa de inselaciune si negare. Drept urmare, WADA a raspuns in termenii cei mai puternici, protejand in acelasi timp drepturile sportivilor rusi care pot dovedi ca nu au fost implicati si nu au beneficiat de aceste acte frauduloase", a declarat Craig Reedie.

Hotararea de suspendare a Rusiei pentru urmatorii 4 ani din toate competitiile sportive importante a fost luata luni, la Lausanne, in unanimitate. Sportivii rusi care pot demonstra ca nu au fost implicati in scandalul de dopaj pot participa la Jocurile Olimpice din 2020 sau la Cupa Mondiala din 2022, dar sub steag neutru.

Rusia are 21 de zile la dispozitie pentru a face apel.