Așa se întâlnesc Chelsea și Liverpool, sâmbătă, de la 19:30, în derby-ul etapei a șaptea din Premier League, partidă în care "cormoranii" vor să-și păstreze statutul de lider al clasamentului, iar gazdele caută victoria care să-i aducă mai aproape de lupta la titlu.

Salah, 13 ani de dueluri cu Chelsea

Atmosfera din lotul campioanei en-titre din Premier League s-a deteriorat ca urmare a înfrângerilor cu Crystal Palace (1-2) și Galatasaray (0-1), de fiecare dată în deplasare, partide în urma cărora starurile Mohamed Salah și Florian Wirtz au fost supuse unui val de critici pentru prestațiile deloc convingătoare pe care le-au avut.

Dacă în cazul vedetei germane e vorba despre adaptarea la un nou tip de fotbal, Salah are un start de sezon sub așteptări, cu două goluri și o pasă decisivă în primele șase etape, zestre căreia îi adaugă o reușită și un assist în meciul de Liga Campionilor cu Atletico Madrid. Sâmbătă, faraonul egiptean se întoarce pe Stamford Bridge pentru a transforma Chelsea în adversarul contra căruia a jucat cel mai des în întreaga carieră.

Fost fotbalist al albaștrilor, de unde a plecat din cauza șanselor puține oferite de Jose Mourinho, superstarul de pe Anfield Road are în spate 13 ani în care a înfruntat formația din Londra. A început "rivalitatea" cu "the blues" în sezonul 2012/2013, pe când îmbrăca tricoul lui FC Basel, marca în poarta lui Chelsea și era remarcat și mai apoi transferat pe Stamford Bridge.

Însă marile meciuri versus Chelsea le-a trăit în tricoul lui Liverpool, iar amintirile sunt în mare măsură cât se poate de plăcute. Cu el pe teren, "cormoranii" au învins rivala londoneză în Supercupa Europei 2019/2020, în finala Cupei Angliei 2021/2022 și în ultimul act al Cupei Ligii Angliei din 2021/2022. De fiecare dată la penalty-uri!

Salah, care va juca sâmbătă al 25-lea meci în compania lui Chelsea, are un palmares bun împotriva fostei echipe: zece victorii, șapte înfrângeri, opt egaluri. A marcat opt goluri și a oferit patru pase decisive, ceea ce înseamnă că a contribuit, în medie, la o reușită la fiecare două meciuri cu Chelsea.

