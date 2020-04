Promotiile care i-au convins pe romani sa stea in Casa

Se spune bine ca acasa e cel mai bine. Oricat ai cauta pe stadioane, prin agentii sau prin cazinouri, emotii si castiguri, momentul in care te pui pe canapea e divin. Atunci castigi linistea si intimitatea in care esti tu cu universul tau de secrete. Secrete printre care bucuria fireasca de jucator, de om caruia ii place sa traiasca momentul, sa simta tensiunea si sa se bucure la gol sau la speciala.

Am adus acasa tot ce aveai in Casa. Tot ce gaseai in agentie, gasesti acum pe casapariurilor.ro sau in aplicatie. Sport, cazinou, cazinou cu live dealers, jocuri virtuale, curse live de cai si de caini, toate slot-urile de la cei mai mari producatori de jocuri cu cele mai mari castiguri pentru jucatori.

Ca orice invitatie la noi acasa, am pregatit niste mari atentii #casafiebine.

Pentru ca primavara a venit pe bune, in promotia Fresh XXL ai saptamanal cate 10 titluri noi de slot-uri, cu 100 de premii pentru tine.

De la 7 seara, cand ti-ai terminat indatoririle la job si pe cele domestice, ai timpul tau si Happy Hour, o promotie cu 500 de surprize si 20.000 de lei premii totale.

Festivalul Synot e o alta distractie la slot-uri pentru timpul pe care il stai in Casa. In aceasta promotie ai pana 200 cashback, in fiecare saptamana.

In Cursa premiilor zilnice, cei care joaca Luky Six mai multe runde pot primi unul dintre cele 50 de premii de cate 25 de lei. Desigur, zi de zi.

Si pentru ca nu am vorbit aiurea cand am zis ca am adus pe casapriurilor.ro absolut tot ce gaseai in agentii, ai o categorie care se numeste intocmai – Jocuri Agentii.

Acesta a fost un tur semicomplet al Casei noastre online, pentru ca mai departe ai toate sansele sa fii un castigator si la megaloteriile internationale, in cazinoul live unde ai doua jocuri noi de ruleta (Age of Gods Jackpot Roulette si Auto Roulette) sau la jocurile virtuale din categoria eSports (Fifa si PES se joaca de dimineata pana seara in campionate reale create pentru aceasta perioada un pic mai grea).

Si pentru ca vestile bun nu vin numai de la noi cu toate aceste promotii cu castiguri peste castiguri, ne pregatim usor-usor dar sigur de reluarile competitiilor din sport. Pe casapariurilor.ro si in aplicatia Casa Pariurilor Sport ai tot ce se joaca in fotbal, tenis, baschet, hochei, tenis de masa.

Tot ce trebuie sa faci e sa descarci aplicatiile Casa Pariurilor Cazinou si Casa Pariurilor Sport si sa te distrezi responsabil.

#casaeacasa