(P) Pariuri sportive Next-Level: reteta succesului

In ultimii ani, pariurile sportive reprezinta un subiect de mare interes si in continua dezvoltare in randul romanilor, iar povestile de succes ale unora dintre cei mai respectati pariori de pe retelele de socializare par sa fie motiv de inspiratie pentru multi altii.

Asa cum presa scrisa a facut trecerea in mediul online de la editiile tiparite, incet-incet si activitatea pariorilor se muta in mediul virtual, unde sunt asteptati cu fel si fel de bonusuri de case de pariuri online.

Isi plateste vacantele din bani castigati la pariuri sportive

Un parior foarte cunoscut si apreciat in mediul online din Romania, Catalin Mihalache, a acceptat sa ne dezvaluie cateva mici secrete ale succesului sau in acest domeniu.

„Pariurile sportive pot fi privite ca o joaca de cei care abordeaza aceasta activitate in scop recreational si care nu risca multi bani din buget. Asa am inceput si eu: initial era o provocare de a prezice cat mai multe rezultate corecte, pana cand, impreuna cu un coleg din scoala militara, am trosnit biletul zilei cu un castig mai mare, care ne-a ambitionat sa privim mai departe si sa cautam oportunitatea de a incasa cat mai des.

Pariez din anul 2001, iar experienta acumulata in tot acest timp m-a ajuat sa ajung la un nivel de care sunt multumit. Targetul meu este sa platesc 2 concedii in strainatate pe an din bani castigati la pariuri sportive, iar de ceva vreme l-am indeplinit”

"Master" in pariuri sportive, dar si in educarea pariorilor

"In 2016, urmarind activitatea si discutiile unor pariori din cadrul anumitor comunitati, am decis ca este vremea sa ma implic si intr-un program de educare a pariorilor din Romania, pentru ca foarte multe povesti de-ale lor erau chiar triste.

Ca sa poti castiga la pariuri sportive, este neaparat nevoie sa intelegi ca activitatea de pariere necesita un buget separat alocat, de care te poti lipsi. In al doilea rand, parierea trebuie privita ca un duel intre parior si casa de pariuri, un duel cu banii jos! Cine castiga duelul, ia banii, cine pierde, subtiaza portofelul. De aceea, este foarte important sa iti faci foarte bine temele si sa iti cunosti cat mai bine adversarul pentru a putea purta o lupta pe termen lung. Casele de pariuri sunt companii cu cifre de afaceri de sute de milioane de euro, care investesc permanent in resurse umane si softuri care sa ajute la maximizarea profiturilor. E un fel de lupta intre David si Goliat.

In acest sens, am initiat un program de educare a pariorilor si am publicat singurul masterclass de pariuri sportive din Romania, intitulat Puterea Cotelor. Din acest masterclass, pariorii pot invata elemente esentiale din pariuri sportive precum handicapul asiatic, notiuni introductive despre betting exchange, dar si 10 strategii de pariere explicate in detaliu"

Pariorii de top folosesc bursa de pariuri sportive

S-a tot vehiculat din ce in ce mai des conceptul de bursa pariurilor sportive, iar ceea ce am aflat de la experti demonstreaza faptul ca oportunitatile de castig pe termen lung chiar exista. Catalin Mihalache, expert in exchange betting, ne-a dezvaluit ca „foarte multi pariori din Romania se tem sa inteleaga macar cum functioneaza bursa de pariuri sportive, iar asta ne caracterizeaza ca si natie. Avem un Ferrari in garaj, dar ne e frica sa-l conducem, ca poate ne prindem urechile prin atatea butoane, asa ca iesim in oras cu Loganul.”

Betfair Exchange este cea mai mare bursa de pariuri sportive din lume, si singura licentiata in Romania, astfel ca jucatorii romani pot profita din plin. Cel mai important este faptul ca la bursa NU pariezi impotriva casei de pariuri, ci impotriva altor jucatori din intreaga lume care au acces la Betfair Exchange, iar in acest caz nu mai este o batalie dezechilibrata impotriva caselor de pariuri, ci este una in care au sanse mult mai bune, care se reflecta in primul rand in cotele mult mai mari pe care le pot primi, comparativ cu cele oferite de case.

Exista oameni, destul de multi, care de la aparitia bursei de pariuri sportive, au dezvoltat nenumarate siteme, strategii si softuri ajutatoare pentru aplicarea pariurilor, astfel incat acestea au devenit activitati full-time.