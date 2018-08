(P) Pariuri de pe mobil sau computer? Ce prefera pariorii romani si care sunt agentiile lor preferate

Piata pariurilor din Romania a depasit cifra de 1.5 miliarde de lei anul trecut, potrivit unei analize facute de KeysFin, companie care ofera servicii de business information si credit management.

Cea mai mare parte a acestei piete este detinuta de pariurile online.

Daca acum cativa ani „piata online” era reprezentata de site-urile accesate de pe PC sau de pe desktop, acum ea este impartita in doua categorii: pariurile de pe computer si pariurile mobile.

Cu ochii in ecranul telefonului

Este o tendinta generala ca cei care navigheaza pe Internet sa intre in numar tot mai mare de pe dispozitivele mobile, de obicei de pe Smart Phone. Daca circuli cu metroul, vezi cum 8 din 10 pasageri cu varste intre 18 si 60 de ani sunt cu ochii în ecranul telefonului.

Automat, tot mai multe pariuri sunt puse „din mers”. Este greu de spus daca romanii „prefera” sa parieze de pe mobil in detrimentul pariurilor online puse dintr-un punct fix, dar cu siguranta le este util sa poata juca cand nu sunt acasa, pentru ca viata in anul 2018 este prin excelenta una dinamica.

A paria pe mobil este mai degraba o necesitate pentru cei care pariaza constant. In betting este vorba despre sincronizare Trebuie pus pariul potrivit la momentul potrivit, mai ales in cazul pariurilor „live”, dar si pre-meci, pentru ca, asa cum jucatorii experimentati stiu, cotele pe favoriti scad rapid. Un pont aflat dintr-o discutie cu un prieten, de exemplu, trebuie valorificat imediat. La distanta de o ora, o cota de 1.80 poate ajunge 1.50. Ce inseamna asta? La o miza de 100 de lei, inseamna o diferenta de profit de 30 de lei.





De ce sa nu urmarim meciul pe un ecran mai mare?



Principalul avantaj al pariurilor de pe desktop sau laptop este ca pariorul are si streamingul video live si cotele in acelasi ecran, adica se poate misca foarte repede daca, urmarind meciul, depisteaza o optiune de pariere cu sanse mari de a fi castigatoare. Laptopul este mai usor de folosit, putand fi dus in orice camera. Il putem avea langa noi cand ne uitam la televizor la cu familia sau chiar in bucatarie. Gatim si ne uitam la un meci pe care am pariat. In locul laptopului pot fi telefonul sau tableta, dar, asa cum am spus, daca tot suntem acasa, de ce sa nu urmarim meciul pe un ecran mai mare?

Adio timpilor morti!



O data ce am pasit afara, intram in „regatul pariurilor mobile”. Putem paria in drum spre birou (daca nu conducem), cand scoatem cainele afara sau in timpul in care asteptam sa termine copilul antrenamentul. Cine este priceput castiga bani in timpii care, altfel, ar fi morti. Pentru pariurile mobile, este indicata folosirea aplicatiilor speciale lansate de agentiile de pariuri online. Ele prezinta o serie de atuuri printre care acela ca nu trebuie sa te autentifici in cont de fiecare data sau acela ca meniul este gandit pentru ecranele mai mici.

O problema care poate aparea cu aceste aplicatii este reprezentata de eventuala incompatibilitate dintre versiunea softului si capacitatile tehnice ale telefonului. Daca instalam o aplicatie lansata de curand pe un telefon de generatie mai veche, e posibil ca navigarea sa fie incetinita. Oricum, casele de pariuri online de top au platforme bine optimizate si pentru dispozitive mobile.





Agentiile de pariuri preferate de romani



In ceea ce priveste agentiile de pariuri preferate de romani, acestea combina facilitatile de top atat pentru pariurile de pe mobil, cat si cele de pe computer. Poti vedea lista lor la acest link: https://pariurix.com/agentii. Pe scurt, este vorba despre:

- suma minima de alimentare a contului;

- oferte de bun venit si oferte ocazionale;

- instrumentele agreate pentru depuneri si retrageri;

- oferta sportiva si numar de optiuni de pariere;

- cote;

- platforma de pariuri live:

- platforma de streaming video live;

- interfata;

- aplicatie pentru pariuri mobile;

- calitatea serviciului de relatii cu clientii.

Cinci agentii de pariuri sportive online care aduna aproximativ 90% din jucatorii romani, fiecare alegand operatorul a carui oferta se pliaza cel mai bine pe stilul sau de joc.