(P) US Open. Tot ce trebuie sa stii despre ultimul Grand Slam al anului

Suntem in plina competitie la US Open, a doua cea mai veche intrecere din tenisul mondial. Infiintata in 1881, competitia de la New York este devansata doar de Wimbledon (1877). Complexul american are in total 34 de terenuri, din care meciurile oficiale se joaca pe 17. Restul sunt folosite pentru antrenamente.

## US OPEN ARE CEA MAI MARE ARENA DIN LUME

Arena Centrala “Arthur Ashe” are o capacitate de 23 771 locuri si este cea mai mare din lume. In urma ei este la mare distanta cea din O2 Arena, folosita pentru Turneul Campionilor de la Londra, cu o capacitate de 17 500 de locuri. Terenul central beneficiaza din 2016 si de un acoperis retractabil.

Al doilea teren ca importanta din complex este "Louis Armstrong Stadium" - 14 000 de locuri si, de asemenea, acoperis care permite desfasurarea meciurilor chiar si pe timp de ploaie.

## DJOKOVIC SI OSAKA SUNT DETINATORII TITLURILOR

Novak Djokovic s-a impus anul trecut in finala cu Juan Martin Del Potro si a pus mana pe al treilea trofeu la New York (2011, 2015, 2018).

Finala fetelor a produs o mare surpriza: Serena Williams era mare favorita in fata lui Naomi Osaka. Americanca juca a 9-a finala la US Open, insa a cedat in doua seturi in fata niponei. Naomi urma sa isi treaca in cont si trofeul de la Australian Open 2019 si, totodata, sa urce pe primul loc WTA.

Cei doi detinatori ai titlurilor sunt si principali favoriti la actuala editie. Nole si Naomi conduc clasamentele ATP, respectiv WTA. Sarbul nu poate ceda prima pozitie indiferent de rezultatele de la New York, in timp ce japoneza are nevoie de o performanta importanta pentru a-si pastra suprematia. Daca va cuceri titlul, Simona Halep are sanse sa redevina prima jucatoare a lumii.

## ADVERSARELE JUCATOARELOR DIN ROMANIA

Simona Halep este a patra favorita a intrecerii de la New York. Ea o va intalni in primul tur pe Nicole Gibbs, jucatoare venita din calificari. Adversara Simonei a pierdut in runda decisiva cu Shuai Peng, dar a beneficiat de retragerea Verei Zvonareva si a intrat pe tablou ca Lucky Loser. Halep a castigat singura partida directa, disputata in 2018 la Shenzhen, cu 6-4, 6-1.

Cea mai buna jucatoare din Romania are de luat o revansa la US Open. La ultimele doua editii a fost eliminata in turul 1 (2017 de Sharapova, 2018 de Kanepi). Cel mai bun rezultat al Simonei la competitia din SUA a venit in 2015, cand a ajuns in semifinale (invinsa de Pennetta).

In afara campioanei de la Wimbledon, Romania a inceput editia 2019 cu 4 reprezentante pe tabloul principal de la New York. Mihaela Buzarnescu, Monica Niculescu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan. Simona si Ana au castigat meciurile din primul tur.

In intrecerea masculina, Romania are un singur sportiv: Marius Copil (96 ATP), cel care a inceput super-bine turneul, cu victorie in fata francezului Ugo Humbert (46 ATP).

## RECORDURI IN ISTORIA TURNEULUI AMERICAN

Trei jucatori detin suprematia la capitolul titluri castigate in Era Open la New York: Jimmy Connors, Pete Sampras si Roger Federer si-au trecut in cont cate 5 trofee. Elvetianul este singurul care s-a impus la editii consecutive: 2004-2008. Totusi, Roger nu a mai cucerit titlul de mai bine de un deceniu.

Fostul lider mondial se numara printre favoritii acestei editii, alaturi de Novak Djokovic si Rafael Nadal. Cei doi rivali ai elvetianului au fost campioni de cate 3 ori la intrecerea din Statele Unite.

In competitia WTA, Serena Williams are sansa sa devina prima jucatoare din istorie cu 7 trofee. Ea ocupa in prezent prima pozitie la egalitate cu Chris Evert. Fosta legenda a tenisului din anii 1970-80 si-a trecut in cont 6 titluri pe hardul din tara natala.

Nicio jucatoare din Romania nu a disputat vreodata finala de la US Open. Cele mai bune performante tricolore la US Open au fost reusite de Irina Spirlea (1997) si Simona Halep (2015) - ambele s-au oprit in semifinale. Pentru Halep, turneul de la New York este singurul de Grand Slam la care nu a disputat finala.