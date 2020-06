(P) Situatia la zi a campionatelor importante din Europa!  Cativa granzi au transat lucrurile, la altii continua suspansul

de Gigi Stancu, Superbet

UEFA asteapta cu nerabdare finalul tuturor ligilor, astfel incat sa faca schema pentru cupele europene in sezonul 2020-2021. Desigur, importante sunt si retrogradarile / promovarile, mai ales in campionatele unde un loc in prima liga valoreaza zeci sau chiar sute de milioane de euro. La cateva saptamani de la redeschidere, stim multe lucruri in plus fata de luna martie si iti recomandam sa parcurgi acesta analiza, mai ales daca pariezi pe fotbal si vrei sa stii care sunt mizele in Europa.

Trebuie punctat din capul locului ca in Franta, Belgia, Olanda si Scotia s-a pus punct la momentul inceputului pandemiei si jocurile nu se vor mai relua decat cu sezonul 2020-2021. Clasamentele validate au fost cele de la acel moment, doar echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene urmand sa mai aiba meciuri. E doar cazul lui Olympique Lyon, care va juca returul cu Juventus Torino, din optimile Ligii.

Bayern uber alles! 30 de titluri. 8 la rand

Treaba e clara in Germania. Bayern Munchen bifeaza un record absolut: 30 de titluri in vitrina, ultimele 8 consecutive. Borussia Dortmund n-a avut forta sa-i faca fata si va incheia pe 2, iar Leipzig, Leverkusen si Gldbach se vor lupta pana la final pentru celelalte doua locuri de Liga Campionilor. In Europa se va califica probabil si Wolfsburg, in timp ce la retrogradare exista o singura certitudine: Paderborn. Bremen, Dusseldorf si Mainz vor tremura pentru evitarea retrogradarii, dar doar una va scapa imediat. Cea care va ocupa locul 16 urmeaza sa treaca printr-un baraj de foc cu locul 3 din Bundesliga 2, care va fi Stuttgart, Hamburg sau Heidenheim. Din liga a 2-a a promovat deja matematic Arminia Bielefeld.

Pentru Liverpool e doar o chestiune de timp

Frustranta este situatia “Cormoranilor” lui Jurgen Klopp, care teoretic sunt campioni, dar practic nu s-au putut bucura, pentru ca nu i-a lasat pandemia. Premier League s-a intrerupt cu 9 etape inainte de final si 27 de puncte puse in joc pentru fiecare echipa, iar Liverpool avea 25 peste Manchester City. E doar o chestiune de timp pana la confirmarea mult asteptata de Salah si compania, dar si de patimasii lor fani. Multi nici nu erau nascuti la ultimul titlu castigat de Liverpool in urma cu 30 de ani (sezonul 1989-1990) cu golurile lui John Barnes si Ian Rush.

Leicester e a treia echipa care va merge probabil in Liga Campionilor, a patra urmand sa se aleaga dupa o lupta dificila intre Chelsea, Manchester United si Wolverhampton. Pentru Tottenham si Arsenal doar Liga Europa mai pare accesibila, iar Norwich se pregateste pentru retrogradare. Pentru evitarea celorlalte doua locuri care duc in Championship se va da o lupta crancena in 5: Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth si Aston Villa.

Italia, Spania si Portugalia sunt pe muchie de cutit

In celelalte doua campionate din Big 5 inca se poarta razboaie grele. Intre Juventus si Lazio e doar un punct, iar intre Barcelona si Real Madrid sunt doua puncte, fapt care face imposibila o previziune argumentata a viitoarei campioane. Sevilla va juca in Liga la anul, pentru celalalt loc duelandu-se Sociedad, Getafe, Atletico Madrid si Valencia. In Liga a 2-a nu se stie cine va pica, ultimele 5 clasate din Primera fiind despartite de doar 4 puncte. La fel se intampla si in Italia, unde locul 3 – Inter – e sigur de Liga Campionilor, dar fara sanse la titlu. Pentru locul 4 se bat Atalanta si AS Roma, iar in Serie B vor merge aproape sigur Brescia si Spal, a treia retrogradata urmand sa se aleaga dintre Lece, Genoa, Sampdoria, Torino si Udinese. La campionate foarte echilibrate si inca indecise putem trece si Liga Sagres portugheza, acolo unde FC Porto si Benfica sunt despartite de doua puncte si 8 meciuri ramase de jucat.

Salzburg, Olympiakos, Ferencvaros, Ludogoret, Sahtior si Legia marsaluiesc singure

Alte campionate bune in care se cam stie campioana sunt cele din Austria, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina si Polonia. Salzburg, Olympiakos, Ferencvaros, Ludogoret Razgrad, Sahtior Donetk si Legia Varsovia au fata de urmaritoarele lor niste diferente insurmontabile si sunt sigure de titlu. Pentru Rapid Viena, AEK sau PAOK si Dinamo Kiev raman miza si consolarea celuilalt culoar din Liga Campionilor, acela infernal al noncampioanelor.

Sa nu uitam aici nici de Steaua Rosie Belgrad, cea care a castigat matematic campionatul in prima saptamana dupa restart, dar nici de CFR Cluj. Victoria cu FCSB ii obliga pe ardeleni sa mai fie atenti putin doar la CS U Craiova, echipa pe care o intalnesc in meci direct la Cluj. Titlul in Romania, al treilea la rand, pare insa o formalitate pentru baietii lui Dan Petrescu.

Greii din Istanbul tremura! Trabzon si Basaksehir sunt favorite

In Turcia se intampla un fenomen rar ca eclipsele de Soare si tocmai din acest motiv merita mentionat, mai ales ca avem si 8 romani implicati. Pentru a doua oara in ultimii 35 de ani, Galatasaray, Besiktas si Fenerbahce sunt pe cale sa cedeze titlul unei alte echipe din afara acestui Top 3 indestructibil. Bursaspor a avut un sezon 2009-2010 fulgerator, in rest cele 3 confiscand aproape totul. Trabzonspor si Istanbul Basaksehir au acum sase puncte peste Galatasaray si par sa fie in stare sa tina „Leul” departe si titlul pentru lupta dintre ele. Galata nu e nici macar pe 3, ci pe 4, Sivasspor, echipa lui Paul Papp, inchizand podiumul. Besiktas e pe 5, iar Fener pe 7. Din pacate, Kayseryspor, echipa lui Cristi Sapunaru si a lui Silviu Lung junior, va retrograda.

Cateva lupte au fost transate deja pe continent, dar multe mai atarna de un fir de ata.